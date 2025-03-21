TKP'den Üç Şehirde Eylem Çağrısı - Son Dakika
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TKP'den Üç Şehirde Eylem Çağrısı

TKP, İmamoğlu'nun gözaltını protesto etmek için İstanbul, Ankara ve İzmir'de buluşma çağrısı yaptı.

21.03.2025 13:14
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(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisinin (TKP), sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tüm yurttaşlarımızı seçme ve seçilme hakkını savunmak, iktidarın keyfi uygulamalarını protesto etmek için bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de buluşmaya çağırıyoruz" denildi.

TKP, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının 3'üncü gününde Ankara, İstanbul ve İzmir'de eylem yapılacağını duyurdu.

Bu çerçevede İstanbul'da saat 19.00'da Yenikapı Marmaray durağı, Ankara'da saat 19.30'da Kızılay Nazım Hikmet Kültür Merkezi önü ve İzmir'de saat 19.30'da TKP İzmir İl Binası önünde toplanılacak.

Partinin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Tüm yurttaşlarımızı seçme ve seçilme hakkını savunmak, haber alma özgürlüğünün ve basın emekçilerinin yanında durmak, iktidarın keyfi uygulamalarını protesto etmek için bugün İstanbul, Ankara ve İzmir'de buluşmaya çağırıyoruz. Herhangi bir cumhurbaşkanı adayını ya da başka bir siyasi partiyi desteklemek için değil, ülkemize ve halkımızın geleceğine sahip çıkmak için; Cumhuriyet için, laiklik için, bağımsızlık için, sosyalizm için"

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Ankara, Güncel, İzmir, Son Dakika

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