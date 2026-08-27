Tlos Antik Tiyatrosu Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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Tlos Antik Tiyatrosu Restorasyonu Tamamlandı

Tlos Antik Tiyatrosu Restorasyonu Tamamlandı
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Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nda restorasyon tamamlandı, şimdi güneş enerjisiyle aydınlanacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nda restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve antik tiyatronun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanılacağını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nda 2023 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları tamamlandı. Restorasyonun ardından, tiyatronun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanılması amacıyla güneş enerjisi santrali projesi hayata geçirildi. Tlos özelinde ilk olma özelliği taşıyan projeyle tarihi alanın aydınlatma ihtiyacı çevre dostu ve sürdürülebilir sistemle karşılanırken, antik tiyatronun akşam saatlerinde ziyaret edilebilmesine de imkan sağlanacak.

'ARTIK GÜNEŞ ENERJİSİYLE AYDINLANACAK'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tlos Antik Kenti artık güneş enerjisiyle aydınlanacak. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Tlos Antik Kenti Tiyatrosu'nda 2023 yılında başlattığımız kapsamlı restorasyon çalışmalarını tamamladık. Yapının mimari bütünlüğünü ve farklı tarihsel evrelerini titizlikle korurken Tlos özelinde bir ilki de hayata geçirdik. Kurduğumuz GES sistemiyle antik tiyatromuzun gece aydınlatmasında güneş enerjisinden yararlanacağız. Çevre dostu aydınlatma sistemiyle ziyaretçilerimizin Tlos'un eşsiz atmosferini akşam saatlerinde de deneyimlemesini sağlayacağız. Tarihi alanlarımızı yenilenebilir enerji sistemleriyle buluşturuyor, kültürel mirasımızı sürdürülebilir uygulamalarla geleceğe taşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tlos Antik Tiyatrosu Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tlos Antik Tiyatrosu Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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