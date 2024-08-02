TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve eski Bakan Elvan Silifke Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti - Son Dakika
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve eski Bakan Elvan Silifke Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Silifke Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmaları dinledi. Hisarcıklıoğlu, Silifke'nin ticaret merkezi olduğunu belirtirken, ilçenin tescilli ürünlerine Avrupa Birliği tescili alma şansı olduğunu söyledi. Elvan ise Silifke'nin önemli bir ilçe olduğunu vurgulayarak, burada gerçekleştirilen projelerin önemli bir kısmının tamamlandığını ifade etti.

02.08.2024 17:33
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Silifke Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.

Hisarcıklıoğlu ile Elvan, ziyarette Silifke Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nurettin Kaynar'dan ilçede yapılan çalışmaları dinledi.

Burada iş insanlarıyla bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, Silifke'nin uzun yıllardır ticaret merkezi konumunda olduğunu söyledi.

İlçenin tescilli ürünlerine değinen Hisarcıklıoğlu, "Silifke yoğurdu ve çileğine coğrafi işaret belgesi aldık. Şimdi inşallah sırada Avrupa Birliği tescili var. Avrupa Birliği tescilinin ardından bir markamızın ortaya çıkma şansı var." dedi.

Elvan da yeniden ilçede olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Burada 6 yıl birlikte çalıştık, çok huzurlu dönem geçirdik. Projelerimizin önemli bir kısmını gerçekleştirdik. Silifke sadece Mersin'imizin değil, Türkiye'mizin de güzide ilçelerinden biri." diye konuştu.

Programa Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner ve Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve eski Bakan Elvan Silifke Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti - Son Dakika

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