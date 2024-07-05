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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bilecik'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Hisarcıklıoğlu, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nı makamında ziyaret ettikten sonra CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, Vali Yardımcısı Akgün Corav, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ile Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesinde TOBB tarafından yaptırılan asansörün açılışını gerçekleştirdi.

Hisarcıklıoğlu, daha sonra Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti.

Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Zafer Asım Kaplancıklı'ya "hayırlı olsun" ziyaretinde bulunan Hisarcıklıoğlu, TOBB Mühendislik Fakültesi Laboratuvarının açılışını gerçekleştirdi, ardından Tıp Fakültesi Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu'nda incelemede bulundu.

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nda Meclis ve Meslek Komiteleri İstişare Toplantısı'na da katılan Hisarcıklıoğlu, kentte faaliyet gösteren sanayi kuruluşları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.