TOBB Başkanı: Türkiye Mobilya İhracatında Dünyada 11. Sıraya Geldi - Son Dakika
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TOBB Başkanı: Türkiye Mobilya İhracatında Dünyada 11. Sıraya Geldi

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası'nın düzenlediği törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mobilya ihracatında dünyada 11. sıraya yükseldiğini belirtti. Hisarcıklıoğlu ayrıca İnegöl'ün 1,5 milyar dolarlık ihracatıyla marka haline geldiğini vurguladı.

05.07.2024 14:20
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TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "20 sene önce dünyada mobilya ihracatında Türkiye'nin adı bile geçmezdi. Ama bugün Allah'a çok şükür, Türkiye mobilya ihracatında dünyada 11'inci sıraya geldi" dedi.

Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) 2023 yılı İhracatın Yıldızları Ödülleri Töreni'ne katıldı. İhracatta derece alan firmaların sahiplerine plaketlerinin verildiği törende konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Mobilyada zaten İnegöl marka olarak bilinmektedir. Dünya tanıyor, dünyada da hepimiz gurur duyuyoruz, İnegöl'ün geldiği noktadan. Yine tekstil alanında da İnegöl'ümüz hızla gelişiyor. Ayrıca pek çok kaliteli tarımsal üretim de var burada, bizim İnegöl'ümüzde. Adeta ekmeğini taştan çıkartan, dünyaya ismini duyuran İnegöl'ün, girişim gücüyle, yani sizlerle iftihar ediyorum. Böyle ekonomik değerlere ihtiva eden İnegöl'de, özel sektörümüzü en iyi şekilde temsil eden bir ticaret sanayi dalı bulunmaktadır. Yaklaşık 134 yıllık tarihi geçmişiyle, kurumsal yapısıyla kalkınmasına ve zenginleşmesine öncülük etmektedir. Yavuz Uğurdağ başkanımız da müthiş bir azimle ve heyecanla sizler için çalışmaktadır. Avrupa standartlarında da üyelerine İnegöl ticaret sanayi odamız hizmet vermektedir. Akredite bir oda, yani 5 yıldızlı bir oda olarak hizmet vermektedir. Bunu da zaten belgesini almış durumda. Ben Yavuz başkanla beraber, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulu'nda kendisiyle birlikte çalışıyorum. Tecrübelerimden de Ankara'da sizler adına istifade ediyorum. Sizleri de en iyi şekilde Ankara'da temsil etmektedir. Hem İnegöl'e değer katan çalışmalar yapıyor hem de sizlerin her sıkıntısını Ankara'da getirip, çözüm aramaktadır. Proje üretiyor, üyelerimizin derdine çözüm getiriyor İnegöl ve sizler daha çok zenginleşin diye çalışıyor. Buna bizzat şahit olan bir kardeşinizim" ifadelerini kullandı.

'İNEGÖL 1,5 MİLYAR DOLARA ULAŞAN İHRACATIYLA MARKA HALİNE GELDİ'

İTSO'nun, ilçenin ihracat eksenini geliştirmek için çaba sarf ettiğinin altını çizen Hisarcıklıoğlu, " Chicago'da ticaret merkezimizle birlikte çalışma yapmaktadır. Miami'deki bir merkez açılması noktasında kendisiyle beraber istişarede bulunacağız. O da bünyemizde bulunan tahkim ve ara buluculuk merkezi ile ticarette karşımıza çıkan hukuki itilafları en hızlı şekilde çözmesine yardımcı oluyor. Bakın ticari anlaşmazlıklar eskiden 4 gün sürerken, 2 yıl birinci derece, 2 yıl ikinci derece, şimdi 20 günde artık nihayete erebilir hale geldi. Odamızın sunduğu tüm bu imkanlardan değerli kardeşlerim siz de istifade edin. Özellikle İnegöl ihracatta çok önemli ve değerli. 1,5 milyar dolara ulaşan ihracatıyla, İnegöl sadece yurt içinde değil, yurt dışında da marka haline gelmiş durumda. Türkiye'nin en çok ihracat yapanlar listesinde 5 İnegöllü firmamız yer almaktadır. 20 sene önce dünyada mobilya ihracatında Türkiye'nin adı bile geçmezdi. Ama bugün Allah'a çok şükür, Türkiye mobilya ihracatında dünyada 11'inci sıraya geldi" diye konuştu.

TOBB Başkanı: Türkiye Mobilya İhracatında Dünyada 11. Sıraya Geldi
Kaynak: DHA

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