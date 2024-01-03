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TOGÜ'de Filistin paneli düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde düzenlenen 'Filistin'de hayat: Umudun izinde yürümek' konulu panelde, Filistin'in tarihi ve kültürü hakkında bilgiler aktarıldı. Panelistler, İsrail saldırısı altında hayatın nasıl devam ettiğini anlattı.

TOGÜ\'de Filistin paneli düzenlendi
03.01.2024 - 16:30,
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) " Filistin'de hayat: Umudun izinde yürümek" konulu panel gerçekleştirildi.

TOGÜ İslami İlimler Fakültesi tarafından 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu'nda düzenlenen panelin açış konuşmasını Dekan Prof. Dr. Ahmet İnanır yaptı.

İnanır, "Hepimiz Gazze'de umudun, hayatın ve geleceğin devam etmesini arzu ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Filistin toprakları tarihinde nadir olarak gördüğü bir zulümle, asimilasyonla, yok edişle karşı karşıya kalmaktadır. Bu zulüm, 75 yıldır devam ediyor ve her geçen gün şiddetlenmektedir. Mücadele azmini devam ettirmemiz gerekiyor." dedi.

Araştırma Görevlisi Gonca Dedemoğlu moderatörlüğündeki panelde Dr. Öğretim Üyesi Melih Taştan, Ahmet Zıdan ve Semih Shehade konuşmacı olarak yer aldı.

Panelistler, Filistin'in tarihi ve kültürü hakkında bilgiler aktararak bugün yaşanan İsrail saldırısı altında hayatın nasıl devam ettiği ile ilgili bilgileri dinleyicilerle paylaştı.

Panelistlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Kaynak: AA
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Gaziosmanpaşa, 15 Temmuz, Filistin, İsrail, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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