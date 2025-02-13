TOGÜ'den Uluslararası Gastronomi Başarısı

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 9. Uluslararası Gastro Alanya Yemek Yarışması şampiyonlarıyla bir araya geldi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Yılmaz, 9. Uluslararası Gastro Alanya Yemek Yarışması'nda 18 altın madalya ve 5 birincilik kupasıyla dönen Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerini makamında kabul etti.

Kabulde konuşan öğrenciler, uluslararası platformda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini başarıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını belirttiler.

Yılmaz, gastronomi alanında üniversiteyi en iyi şekilde temsil eden öğrencileri ve emeği geçen akademisyenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, öğrencilerin gösterdiği üstün performanstan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu büyük başarı bizleri gururlandırdı. Sizler, gastronomi alanındaki yetkinliğinizi kanıtlayarak Üniversitemizin adını uluslararası arenada duyurdunuz. Gelecekte de önemli başarılara imza atmanızı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda Yılmaz, öğrencileri tebrik ederek hediyelerini takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.