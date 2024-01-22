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Tokat'ın Almus ilçesinde heyelan sonrası yol yeniden açıldı - Son Dakika
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Tokat'ın Almus ilçesinde heyelan sonrası yol yeniden açıldı

Almus-Tokat kara yolunun 3 kilometresinde meydana gelen heyelan sonucu yola düşen kaya parçaları, Almus Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından temizlendi. Kısa süreli bir ulaşım kapanmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı. Almus Kaymakamı Emre Çömen, vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

Tokat\'ın Almus ilçesinde heyelan sonrası yol yeniden açıldı
22.01.2024 - 16:57,  Güncelleme: 16:59
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Tokat'ın Almus ilçesinde heyelan nedeniyle yola düşen kaya parçalarının temizlenmesinin ardından yol yeniden açıldı.

Almus-Tokat kara yolunun 3 kilometresinde yağışlardan sonra oluşan heyelan nedeni ile yol içerisine düşen kaya parçaları Almus Özel İdare Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonrasında temizlendi. Kısa süreli ulaşıma kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.

Almus Kaymakamı Emre Çömen, vatandaşların mağdur olmaması adına ekiplerin fedakarca çalıştığını ifade ederek, "Şuan ilçemize bağlı tüm köylerimiz ile ulaşımımız açıktır, yollarımızın sürekli açık kalması için tüm tedbirleri aldık." Dedi.

Kaynak: AA
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