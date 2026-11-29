Tokat Niksar'da traktör tarlaya devrildi, 60 yaşındaki sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ın Niksar ilçesinde 60 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör, Kümbetli köyünde tarlaya devrildi. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken cenazesi incelemenin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.
Nurettin Kapaklıoğlu (60) idaresindeki 60 NB 591 plakalı traktör, Kümbetli köyünde tarlaya devrildi.
Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kapaklıoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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