Tokat'ta 5 Kişi KKKA Tedavisinde - Son Dakika
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Tokat'ta 5 Kişi KKKA Tedavisinde

16.06.2026 11:47
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisiyle 5 kişi Tokat TOGÜ Hastanesi'nde tedavi altında.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 5 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Vücutlarına yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan 5 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA hastalığı tanısıyla tedavi altına alınan hastaların genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kaynak: AA

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