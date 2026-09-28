Tokat'ta metruk evin bir bölümü yağışla çöktü, moloz Yarbaşı Sokak'ı ulaşıma kapattı - Son Dakika
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Tokat'ta metruk evin bir bölümü yağışla çöktü, moloz Yarbaşı Sokak'ı ulaşıma kapattı

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Tokat\'ta metruk evin bir bölümü yağışla çöktü, moloz Yarbaşı Sokak\'ı ulaşıma kapattı
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Tokat'ın Kabe-i Mescit Mahallesi'ndeki Yarbaşı Sokak'ta boş duran metruk evin bir kısmı, yağışların da etkisiyle çöktü. Evden sokağa dökülen moloz ve yapı parçaları nedeniyle Yarbaşı Sokak araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Tokat'ta metruk evde meydana gelen kısmi çökme nedeniyle yol araç ve yaya trafiğine kapandı.

Kabe-i Mescit Mahallesi Yarbaşı Sokak'ta bulunan boş ve kullanılmayan evin bir bölümü, yağışların da etkisiyle çöktü.

Çökme sonucu binadan kopan moloz ve yapı parçaları sokağa döküldü.

Molozların yolu kapatması nedeniyle sokak araç ve yaya trafiğine kapandı.

Kaynak: AA
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