Tokat'ta, uçuruma devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
S.F.U. (18) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Şeyhi Şirvani mevkisinde yaklaşık 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada ağır yaralanan sürücü, polis, AFAD ve itfaiye ekiplerince uçurumdan çıkarıldı.
Ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Tokat'ta Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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