Tokat Zile'de pancar yüklü tırla çarpışan kamyonette 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zile'de Büyükkarayün mevkisinde kamyonet, pancar yüklü tırla çarpıştı; 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Kamyonetteki 76 yaşındaki kişi olay yerinde, ağır yaralı 73 yaşındaki kişi Zile Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi; sürücü ve 2 kişi yaralı.
Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonetle tırın çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Zile'den Alaca yönüne giden Y.D. (49) idaresinde 60 TJ 330 plakalı kamyonet ile B.D. (44) yönetimindeki 60 ABS 496 plakalı pancar yüklü tır, Büyükkarayün mevkisinde çarpıştı.
Kazada kamyonette bulunan A.D. (76) olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan E.D. (73) ise hastanede yaşamını yitirdi. Kamyonet sürücüsü ile O.D. (29) ve Y.D. (22) yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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