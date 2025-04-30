Tom Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Onaylandı - Son Dakika
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Tom Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Onaylandı

Tom Barrack, Senato'dan 60 evet oyuyla Ankara Büyükelçisi olarak onay aldı. Barrack, NATO'yu vurguladı.

30.04.2025 05:19
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ABD'nin Ankara Büyükelçisi adayı Tom Barrack, Senato'dan onay aldı.

ABD Senatosu'nda, Barrack'a ilişkin oylama yapıldı.

Oylama sonucunda 36 "hayır" oyuna karşı 60 "evet" oyu alan Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi olarak onay aldı.

Nisan ayı başında Senato'daki onay oturumunda Barrack, "Avrupa, Asya ve Orta Doğu'nun en stratejik kavşağında yer alan değerli NATO ortağımız Türkiye'nin NATO'ya katkıları saymakla bitmez." ifadesini kullanmıştı.

Tom Barrack kimdir?

ABD'nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney California Üniversitesinde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.

Lübnan'ın Zahle kentinden 1900 yılında ABD'ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles'taki Culver City'de büyüdü.

Öğrencilik yıllarında rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan'da çalıştı.

1980'lerde Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yapan Barrack, ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan ile California'daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tom Barrack, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Onaylandı - Son Dakika

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