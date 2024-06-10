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Milyonlarca metreküp toprağın altında kalmıştı, yaklaşık 4 ay sonra memleketinde toprağa verildi

Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu toprak altında kalan ve cenazesine 116 gün sonra ulaşılan Abdurrahman Şahin, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

SİVAS - Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kayması sonucu toprak altında kalan ve cenazesine 116 gün sonra ulaşılan Abdurrahman Şahin, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

13 Şubat'ta Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni ocağında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi tonlarca toprak altında kalarak kaybolmuştu. Uzun bir aradan sonra toprak altında kalan tüm işçilerin cansız bedenine ulaşıldı. Cansız bedenine 116 gün sonra ulaşılan Sivaslı Abdurrahman Şahin'in cenazesi ise Erzincan'da kılınan toplu cenaze namazının arından memleketi Sivas'a geldi. Şahin için kent merkezi Ayyıldız Camii'nde ikindi namazına müteakiben cenaze namazı kılındı. Namaza Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kurum müdürleri ve Abdurrahman Şahin'in yakınları katıldı. Şahin, kılınan cenaze namazının arından Yukarı Tekke Mezarlığında toprağa verildi.