Torbalı Belediyesi, Doğayı Katleden Hobi Bahçelerini Mühürledi

(İZMİR) - Torbalı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri, bugün Torbalı'nın dağ köylerinden olan Karaot'ta hobi bahçelerini mühürledi. Ormanın hemen yakınında yer alan yüzlerce ağacı keserek doğayı katleden kişiler hakkında gerekli işlemler başlatıldı

Torbalı Belediyesi'nin tarım arazilerini yok eden hobi bahçeleri ile mücadelesi sürüyor. Torbalı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri, bugün Torbalı'nın dağ köylerinden olan Karaot'ta hobi bahçelerini mühürledi. Ormanın hemen yakınında yer alan ağaçları keserek doğayı katleden kişiler hakkında gerekli işlemler başlatıldı. Öte yandan mühürlenen hobi bahçelerine para cezası da uygulayacak olan Torbalı Belediyesi, tarım arazilerini talan edenlere geçit vermeyecek.

"Doğamızı yok edenlere taviz vermeyeceğiz"

Kurumlardan ve vatandaşlardan gelen şikayetleri değerlendiren Torbalı Belediyesi ekipleri, tarımı yok edenlere karşı mücadelesini sürdürüyor. Belediye Başkanı Övünç Demir, yaptığı açıklamada "Ekiplerimiz her türlü ihbarı en ince ayrıntısına kadar değerlendiriyor. Son olarak Karaot'ta yüzlerce ağacın kesilerek parsellendiği bilgisini aldık. Bunun üzerine ekiplerimiz bölgeye giderek mühürleme işlemini gerçekleştirdi. Tarım arazilerini ve doğamızı yok edenlere taviz vermedik vermeyeceğiz. Doğal değerlerimizi yok edenler ile mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı. Öte yandan 2022 Nisan ayında alan ağaçlık olarak görülürken 2023 Mayıs ayında ise kesilen ağaçlar ve bölgedeki değişim alınan uydu görüntülerine yansıdı.