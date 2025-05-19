Torbalı'da Gençlik Festivali Yoğun İlgiyle Gerçekleşti

(İZMİR) – Torbalı Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Festivali", yoğun katılımla gerçekleşti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında yapılan festivalde spor, sanat ve eğlence bir araya geldi.

Festival kapsamında, Torbalı merkezin yanı sıra Çaybaşı, Pancar ve Ayrancılar gibi mahallelerde de çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Festivalin ilk gününde yapılan fidan dikimi ve bisiklet turuyla çevre bilincine dikkat çekildi. Ardından yoga, pilates, zumba, taekwondo ve cimnastik gösterileri, spor turnuvaları, halat çekme ve çuval yarışları düzenlendi. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Colorfest etkinliği festivalin en renkli bölümü oldu.

Sokak basketbolu, plaj voleybolu ve ayak tenisi gibi branşlarda yapılan müsabakalarda dereceye giren gençlere ödülleri CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir tarafından verildi.

Söyleşiler ilgi gördü

Festival kapsamında düzenlenen söyleşiler de ilgi çekti. Türk voleybolunun önemli isimlerinden Neslihan Demir'in katıldığı söyleşinin yanı sıra CHP'li Veli Ağbaba'nın yer aldığı Gençlik Söyleşi'de de gençlerin soruları ve yorumlarıyla etkileşimli ortam sağlandı. Aynı akşam futbolcu Metin Tekin ile spor sunucusu Irmak Kazuk'un katıldığı söyleşi futbolseverlerden ilgi gördü.

CHP'den gençlere destek

Festival süresince CHP Parti Meclisi üyeleri de etkinliklere katılarak gençlere destek verdi. Torbalı Belediye Başkanı Övünç Demir, yaptığı açıklamada, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz festivalde gençlerimiz için dolu dolu bir program hazırladık. Yoğun katılım bizleri mutlu etti. Gençlerimizin yanında olmak bizim için onur vericiydi" ifadelerini kullandı.

Demir, tüm yurttaşların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.