Torbalı'da patlamanın ardından hayat normale döndü

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İzmir'in Torbalı ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı patlamanın meydana geldiği sokakta yapılan çalışmalar sonucu hayat normale döndü.

AFAD ve Torbalı Kaymakamlığı ekiplerinin patlamanın meydana geldiği sokakta hasar tespit çalışmaları tamamladı.

Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, ekiplerin yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla bir araya gelerek onların taleplerini dinledi. Ekipler, 87 daire, 20 araç, 26 iş yerinde hasar tespit çalışması yaptı.

Ev ve iş yerlerine giren vatandaşların temizlik yaptığı görüldü. Ayrıca bölgeye elektrik ve su verilmeye de başlandı. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen patlamanın meydana geldiği binaya girişe izin verilmiyor.

Torbalı Belediyesi ekipleri sokakta temizlik işlemleri yaparken, bazı dükkanların ise taşındığı görüldü.