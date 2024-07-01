Torbalı'daki Patlama Sonrası Zarar Tespit Çalışmaları Başladı

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İzmir'in Torbalı ilçesinde, 5 kişinin ölümü, 63 kişinin de yaralanmasına neden olan patlamayla ilgili zarar tespit çalışmalarına başlandı.

İlçede dün meydana gelen patlamanın olduğu sokakta jandarmanın önlemi devam ediyor. Zarar gören iş yerleri ve evlerin olduğu caddeye giriş kapatılmış durumda.

Torbalı Kaymakamı Ercan Öter, sabah saatlerinde ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İzmir Defterdarlığı Zarar Tespit Çalışma Grubu da alanda çalışma yapmaya başladı. İş yeri ve konut sahipleriyle görüşen yetkililer, oluşan zararla ilgili rapor hazırlayacak.

İş yeri ve evleri hasar gören vatandaşlar da bölgede bulunuyor.

Türk Kızılay ekiplerince vatandaşlara çay ve simit ikram edilirken, Torbalı Belediyesi ekipleri de çadır ve sandalye kurarak hak sahiplerinin bekleyeceği bir alan oluşturdu.

Hasar tespit çalışmalarının da sürdüğü öğrenildi.

Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde dün bir iş yerinde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetmiş, 63 kişi yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında iş yeri sahibi ile patlamadan bir gün önce tüpü değiştirdiği belirtilen 1 kişi gözaltına alınmıştı.