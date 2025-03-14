Tosya'da Cenaze Yolcusuna Feci Kaza - Son Dakika
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Tosya'da Cenaze Yolcusuna Feci Kaza

Tosya'da cenazeye giden otobüs ile otomobil çarpıştı, 1 ölü, 1 yaralı.

14.03.2025 08:16
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde cenazeye gidenleri taşıyan otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Sivas'a cenazeye gidenleri taşıyan Bilgehan Ö'nün kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait 34 FDA 410 plakalı otobüs, Tosya'nın Yazıçam mevkisinde, Erkan K. yönetimindeki 28 ABU 169 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Yağız K. (17) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü baba Erkan K. ise ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Samsun-İstanbul istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tosya'da Cenaze Yolcusuna Feci Kaza - Son Dakika

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