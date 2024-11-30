Tosya'da Kros Ligi Yarı Finali Yapıldı - Son Dakika
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Tosya'da Kros Ligi Yarı Finali Yapıldı

Tosya\'da Kros Ligi Yarı Finali Yapıldı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 90 sporcunun katılımıyla kros yarışı tamamlandı, madalyalar verildi.

30.11.2024 20:46
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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Bölgesel Kros Ligi Yarı Final Yarışmaları gerçekleştirildi.

Sapaca köyü mevkisinde düzenlenen yarışmaya 90 sporcu katıldı.

Kastamonu Atletizm İl Temsilcisi Sezer Çalışkan, gazetecilere, ilçede bölgesel kros yarışmasının 1. kademe ayağının yapıldığını söyledi.

Yarıya 10 ilden sporcuların katıldığını belirten Çalışkan, "Zeminimiz, parkurumuz çok güzel. Çocuklarımız da memnun kaldı. Kimse sakatlanmadan yarışmamızı tamamladık. Ankara'da Türkiye şampiyonası olacak. Buradaki derece yapan sporcularımız 17 Aralık'ta Ankara'da başarı sağlamaya çalışacak." dedi.

Yarışmada dereceye girenlere madalyaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Tosya Belediyesi de katılımcılara etli pilav ikram etti.

Ödül törenine Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükacar, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Kesgin, Tosya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefi Derya Demirci, Tosya Gençlik Merkezi Müdürü Aydın Yerli, MHP Tosya İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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