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TPAO Batman Petrolspor, Ergene Velimeşespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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TPAO Batman Petrolspor, Ergene Velimeşespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Ergene Velimeşespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Mesut Toros yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, çeşitli çalışmalarla tamamlandı. Toros, takımın iç saha maçlarında taraftar desteğini yanlarında görmek istediklerini belirtti.

TPAO Batman Petrolspor, Ergene Velimeşespor maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
25.01.2024 - 15:17,
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden TPAO Batman Petrolspor, Ergene Velimeşespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Batman Petrolspor, ikinci yarının ilk haftasında Batman Yenişehir Stadında konuk edeceği Ergene Velimeşespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Mesut Toros yönetiminde Batman Yenişehir Stadında gerçekleştirilen antrenman ısınma ve orta-şut çalışmalarıyla başladı.

Koordinasyon uygulamasıyla devam eden antrenman, pas organizasyonları, taktiksel ve bireysel çalışmaların ardından oynanan çift kale maçıyla tamamlandı.

Toros, sezona başlarken yarışın içinde güçlü olmak istediklerini belirterek, "Bu süreçte takımımızın özellikle iç saha maçlarında ilk yarıda olduğu gibi Batman Petrolspor sevdalılarını yanımızda görmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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