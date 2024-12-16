Trablusşam: İhmal ve Ekonomik Kriz

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Lübnan'ın kuzeyindeki Trablusşam Belediye Başkanı Riyad Yamak, yönettiği şehrin gelişmesi için her şeyin mevcut olduğunu ancak ihmalin şehri geride bıraktığını söyledi.

Asıl mesleği cerrahlık olan Trablusşam Belediye Başkanı Yamak, İtalya'da eğitim aldığını ve belediye başkanlığının yanı sıra doktorluk mesleğini de icra etmeyi sürdürdüğünü belirtti.

Yamak, 1998'den 2019'a kadar Belediye Meclisi Üyesi olduğunu, 2019'da Trablusşam Belediye Başkanı seçildiğini aktardı.

Trablusşam'ın önemine değinen 72 yaşındaki Belediye Başkanı Yamak, "Trablusşam tarihte Doğu Akdeniz'in en önemli şehirlerinden biri ve Bilad-ı Şam kıyılarının önde gelen şehriydi." diye konuştu.

Yamak, Sultan 2. Abdülhamid döneminde İstanbul'u Medine'ye demir yolu ile bağlamayı hedefleyen Hicaz Demir Yolu'nun Trablusşam'dan geçtiğine dikkati çekti.

Trablusşam'ın Lübnan'da başkent Beyrut'tan sonra en önemli şehir olduğunu belirten Yamak, yaklaşık 500 bin nüfuslu şehrin çoğunluğunu Sünnilerin oluşturduğunu, devrik Esed rejiminden kaçan Suriyeliler ile Alevi ve Hristiyanların da şehirde barış içinde yaşadıklarını söyledi.

Yamak, 2011'de Suriye'deki devrimin başlangıcında bazı sıkıntıların yaşandığını belirterek, "Artık herkes huzur içinde yaşıyor ve geçmişe dönmek isteyen pek kimse yok. Trablusşam'da tüm kesimlerden halkın çoğunluğu barış içinde yaşamak ve şehrine sahip çıkmak istiyor. Çünkü Trablusşam geçmişte yaşadığı anlaşmazlıklarda çok bedel ödedi." dedi.

Şehrinin sorunlarına değinen Yamak, "Trablusşam geçmişte çok sorunla karşılaştı. Hizmetler merkezi idareden geliyordu ve Trablusşam için çok azdı. Bu yüzden biz bugün idarenin tek bir merkezde toplanmamasını istiyoruz ki Taif Anlaşması'nın şartlarından biri de buydu ama uygulanmadı." şeklinde konuştu.

Yamak, Trablusşam'ın ciddi ekonomik sıkıntılar çektiğine vurgu yaparak, "Doların yükseldiği ve Lübnan'ın yaşadığı ekonomik krizde bu şehir parasını kaybetti. Trablusşam'ın parasını dolara çeviremedik bu da belediyenin hizmetlerini önemli ölçüde etkiledi. Belediye iyi olursa şehir de iyi olur." şeklinde konuştu.

"Ne yazık ki devlet ihmalkar davranıyor"

Yamak, "Trablusşam'da bir devletin ve bir şehrin gelişmesi için gereken her şey mevcut. Kahire'den sonra ikinci Memluk şehridir Trablusşam, önemli kalelere, saraylara, pazarlara ev sahipliği yapmakta." dedi.

Trablusşam Belediye Başkanı Yamak, şehirdeki havalimanından tren istasyonuna, sosyokültürel alanlara kadar birçok hizmetin aktif olmadığını veya gerektiği gibi çalışmadığını belirtti.

Özellikle Hicaz Demiryolu Projesi kapsamında yapılan tren istasyonuna vurgu yapan Yamak, bu projenin Trablusşam'ı hem Hicaz bölgesine hem de Avrupa'ya bağlayabileceğinin altını çizdi.

Yamak, "Ne yazık ki devlet ihmalkar davranıyor. Çünkü dediğim gibi idare tek merkezde toplandığında devletin adil bir şekilde çalışması, ülkenin tüm bölgelerine adil bir dağıtım yapması gerekiyor ve bu da yapılmıyor." şeklinde konuştu.

Gerekli destek sağlanmadığı için Trablusşam'da asfalt yenileme çalışmalarının bile yapılamadığını belirten Yamak, "İstanbul, Paris ve Roma'da olduğu gibi yerel yönetimi ilgilendiren bir şey olduğunda belediye yerel otoritedir her şeyi yapabilmektedir. Ancak Trablusşam'da belediyenin yerel bağımsızlığı bulunmamakta." dedi.

Yamak, şehirdeki siyasetçiler arasında görüş ayrılıklarının da Trablusşam'ın devlet üzerinde baskı yapmasını engellediğini söyleyerek, "Şehirlerini temsil eden siyasetçiler görüş birliğine varınca bakanlar kurulundan, parlamentodan veya yardım kurumundan haklarını alabiliyorlar." ifadesini kullandı.

Uluslararası kuruluşların yardımlarının da merkezden dağıtıldığını belirten Yamak, Trablusşam'ın çoğu zaman hak ettiğini alamadığını ifade etti.

Konya ile kardeş şehir Trablusşam

Yamak, Trablusşam'daki Osmanlı izlerine dikkati çekerek, "Trablusşam'da birçok Osmanlı döneminden kalma eseri görürsünüz. Sultan Abdulhamid'in şehre hediye ettiği saat kulesi, çok sayıda cami, Mevlevihane gibi çok eser var." dedi.

"Trablusşam'da kökeni Osmanlı'ya dayanan çok kişi var." diyen Yamak, Türk halkının Trablusşam'a gösterdiği sevgiye dikkati çekti.

Trablusşam ile Konya'nın Kardeş Şehir Protokolü imzaladığını ancak Lübnan'daki koşulların ilişkileri geliştirmeye engel olduğunu belirten Yamak, "Bize her türlü yardım teklifinde bulundular. Bizim onlardan istediğimiz zor şeyler değil. Sevgiyle, muhabbetle iletişimimiz sürüyor. İnşallah sürdürülebilir bir işbirliği olacak." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye iyi durumda olursa biz de Trablusşam'da iyi durumda oluruz"

Yamak, "Türk halkını selamlıyoruz. Türkiye'yi son yıllarda yapılan reformlardan önce de tanıyoruz. Türkiye bağımsız, artık büyük ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Türkiye'ye ve Türk halkı için muhabbet, samimiyet ve kendi aralarında dayanışma içinde olmalarını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Lübnanlı Belediye Başkanı, "En önemlisi Türkiye için dayanışma göstermektir, beklentimiz budur. Çünkü Türkiye iyi durumda olursa biz de Trablusşam'da iyi durumda oluruz." dedi.

"Türkiye'nin menfaati için çalışılmalı, siyasi anlaşmazlık devlet çıkarına karşı olmamalı"

Türkiye ile ilişkilerine ilişkin Yamak, "Türkiye kriz dönemlerimizde bizi hiç ihmal etmedi. TİKA ve Türk dernekleri yardımlarını sürdürdü. Mesela korona döneminde ve Türkiye'de deprem olduğunda zor şartlarına rağmen Trablusşam'daki ailelere yardım gönderiyorlardı, Trablus'ta hala Türkiye'de akrabaları olan aileler var." ifadelerini kullandı.

Trablusşam Belediye Başkanı Yamak, "Türkiye ve Türk halkı için istikrar ve Türkiye'nin menfaatleri için çalışma temenni ediyoruz. Yani eğer siyasi bir anlaşmazlık varsa bu genel anlamda ülkenin çıkarlarına karşı olmamalı." diye konuştu.

Trablusşam belediye binasının Osmanlı döneminden kalma olduğunu belirten Yamak, binanın restore edileceğini ve bunun kendi tarzında yapılacağını sözlerine ekledi.