Trabzon Belediyesi'nden Faroz Barınağı Açıklaması - Son Dakika
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Trabzon Belediyesi'nden Faroz Barınağı Açıklaması

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Faroz Balıkçı Barınağı onarımına ilişkin asılsız haberleri yalanladı.

12.05.2025 15:32
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Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Faroz Balıkçı Barınağı onarımı kapsamında bitişik alanda çalışma sahası olarak kullanılan kısımla ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, 2023 ve 2024 yıllarında Karadeniz'de oluşan fırtınaların birçok deniz yapısına zarar verdiği ifade edildi.

Dalgaların şehrin önemli noktalarından Faroz Balıkçı Barınağının ana mendireğini hasarlı hale getirdiğine işaret edilerek, "Deniz dalgalarının beklenenden şiddetli oluştuğu birkaç olayda, barınak içinde kullanım alanları ve balıkçı kayıkları tehlike altında kalmıştır. Bu itibarla Faroz Balıkçı Barınağının ana mendireğinin onarımı ve güçlendirilmesi zorunlu olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın, barınak ana mendireğinin onarımını 2025 yılı yatırım programına alarak çalışma başlattığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Çalışma, Büyükşehir Belediyemizin bilgisi dahilinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Şehir hassasiyetlerini her zaman önceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız sayın Abdulkadir Uraloğlu'na bu vesileyle teşekkür ederiz. İlgili kurumdan aldığımız bilgide barınağın şehir içerisinde kalması sebebi ile her biri yaklaşık 20 tonluk 6000'den fazla beton bloğun barınak dışında bir yerden alınıp getirilmesinin trafiği olumsuz etkileyeceği, bunun için beton blokların barınağın yanında bulunan uygun alanda üretilip, barınağın ana mendireğine taşınmasının ihale kapsamında ön görüldüğü belirtilmiştir."

Söz konusu alanın büyükşehir belediyesince hazırlanan Uzunkum Yaşam Alanı projesindeki plaj alanı içerisinde yer aldığına işaret edilerek, "Kasıtlı olduğunu düşündüğümüz bilgi kirliliği ve algı faaliyetlerine vatandaşlarımızın fırsat vermemesini, kurumlarımızın açıklamaları dışındaki bilgilere itibar edilmemesini rica ediyoruz." denildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon Belediyesi'nden Faroz Barınağı Açıklaması - Son Dakika

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