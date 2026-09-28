Trabzon Çaykara'da Hanırmak ve Eğrisu yaylaları sonbahar renkleriyle ilgi çekiyor - Son Dakika
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Trabzon Çaykara'da Hanırmak ve Eğrisu yaylaları sonbahar renkleriyle ilgi çekiyor

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Trabzon Çaykara\'da Hanırmak ve Eğrisu yaylaları sonbahar renkleriyle ilgi çekiyor
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Trabzon Çaykara'daki Hanırmak ve Eğrisu yaylalarında sonbahar renkleri görülmeye başladı. Yüksek kesimlere inen bulutlar ve sis, yaylalara 'bulutlara komşu' hissi verirken fotoğraf tutkunları farklı saatlerde değişen manzaraları görüntülüyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesinin yüksek rakımlı kesimlerinde yer alan Hanırmak ve Eğrisu yaylalarında sonbahar renkleri görülmeye başladı.

Yüksek rakımları ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken yaylalarda, sonbaharla bitki örtüsünde renk değişimi yaşanıyor.

Zaman zaman yaylaların üzerine kadar inen bulutlar, yüksek kesimlerdeki doğal güzelliklerle bütünleşerek ziyaretçilere adeta "bulutlara komşu" olma hissi yaşatıyor.

Geniş çayırların, dağların ve bulutların bir arada görülebildiği Hanırmak ve Eğrisu yaylaları, özellikle fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Sabah saatlerinde etkili olan sis ve bulutlar, günün ilerleyen saatlerinde yerini daha açık havaya bırakırken, yaylalarda günün farklı saatlerinde birbirinden farklı görüntüler ortaya çıkıyor.

Sonbaharın renkleriyle doğanın farklı tonlara büründüğü yaylalar, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme ve manzara fotoğrafları çekme imkanı sunuyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Trabzon Çaykara'da Hanırmak ve Eğrisu yaylaları sonbahar renkleriyle ilgi çekiyor - Son Dakika
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