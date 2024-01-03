Trabzon'da 2023'te 28 bin olay yaşandı.

Vali Aziz Yıldırım, Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 2023 Yılı Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda, Trabzon'un huzurlu bir şehir olduğunu belirterek, "Bir il ne kadar güvenliyse vatandaşlar o kadar huzur içinde yaşar. Bunda Trabzon'umuzda yaşayan insanlarımızın payı büyüktür. Asayiş anlamında kamu görevi yapan arkadaşlarımızın da çalışmaları küçümsenmeyecek orandadır." dedi.

Geçen yıl 28 bin civarında olay meydana geldiğini ifade eden Yıldırım, "Bunların içinde asayiş, trafik, siber, narkotik, kaçakçılık, güvenlik şubeyi ilgilendiren suçlar, göçmen kaçakçılığı ve terör operasyonları var. Polis ve jandarmamız birlikte çalışıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığımız da bu çalışmalara katılıyor." diye konuştu.

Yıldırım, trafik olaylarına ilişkin de şu bilgileri paylaştı:

"İlimizde bir yıl içinde 4 bin 350 trafik kazası meydana geldi. Arzu ediyoruz ki bu kadar da olmasın. 1434 narkotik olay meydana gelmiştir. Uyuşturucuyla mücadele kararlılıkla sürüyor. Bunları üreten, satan ve kullananlarla mücadele ediyoruz. Yine ilimizde siber suçlar konusunda çalışmalar var. 1300 siber olay meydana geldi. Bunların çoğunu telefon dolandırıcılığı teşkil ediyor. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlı olsun. Vatandaşlarımıza sizler aracılığıyla bir kez daha söylüyoruz ki bu tür telefonlara kesinlikle inanmasın. Hiçbir devlet kurumu telefonla bir şey istemez."

Trabzon'da 2023'te 28 bin kişiye operasyon yapıldığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yapılan bu operasyonlarda 19 bin şahıs yakalanırken, bunların 470'i tutuklandı. Farklı illerden aranan 3 bin 880 kişi yakalandı. 1720'si hapis cezası almış kişiler, bunlar doğrudan cezaevine gönderildi. Aile içi şiddet ve kadına yönelik şiddetle mücadelemiz kararlıkla sürüyor. 2023 yılında ne yazık ki 2 kadın cinayeti oldu. Hiç olmamasını isterdik ama oluyor maalesef. 3 bin 600 kişiye yönelik önleyici tedbir aldık. Burada 6 elektronik kelepçe var. 2023'te 22 kişi intihar etti, 14 de cinayet olayı var."

Yıldırım, geçen yıl 225 kaçak göçmen yakalandığını belirterek, "Bunlarla beraber 23 de organizatör yakalandı. Bu organizatörlerin 6'sı tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 511 ruhsatsız silah yakalandı. Kaçakçılıkla mücadele konularında çalışmalar kararlılıkla sürüyor. 13 kilo skunk, 8 bin sentetik hap, 6 kilo kadar metamfetamin,108 gram eroin, 62 kilo esrar ele geçirildi. Narkotik malzemenin gramıyla bile mücadele ediyoruz." diye konuştu.

Trabzon'da geçen yıl 134 bin araca ceza kesildiğine işaret eden Yıldırım, 16 bin öğrenciye ise trafik eğitimi verildiğini aktardı.

Yıldırım, yorgun mermi konusunun üzücü bir durum olduğunu dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Havaya çok silah sıkılıyor, boşa çok silah sıkılıyor. Biz bunları gördüğümüzde, eriştiğinizde incelemelerini yapıp adli makamlara bildiriyoruz. Bu konuda emniyetimizin, jandarmamızın en küçük toleransı yoktur. Vatandaşımızın bu konuda bilinçli olması lazım. Boş alana diye düşündükleri mermiler yere düşüyor. Bunların canlının üzerine düşmesi mümkün. Bu yüzden asla havaya mermi sıkmayalım. Bir yıl içinde 35 yorgun mermi olayı meydana geldi ve bunlardan dolayı 12 vatandaşımız yaralandı, 15 kişi hakkında işlem yapıldı. İnsanlar fındık bahçesinde çalışıyorken bir bakıyorsunuz vuruluyor. Araçlara, evlere, camlara isabet eden mermiler var. Bunlar büyük risk taşıyor. O yüzden hiç kimse boşluğa, havaya sıkmasın. Bayramda seviyoruz, havaya silah sıkıyorlar. Düğünde bakıyorsunuz havaya silah sıkıyorlar. Bu konuda arkadaşlarımızın geliştirdiği proje var. Bu projenin sloganı 'mutluluğa kurşun sıkmayalım' bu çok önemli proje ve slogan. Aynen tekrar ediyoruz."

Emniyet ve jandarma teşkilatının diğer faaliyetlerin yanı sıra fiziki mekanlardaki çalışmalara ilişkin de bilgi veren Yıldırım, "Trabzon'umuzu daha huzurlu ve güvenli kılmak için hep birlikte gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.