Trabzon'da 26 Kilogramlık Tümör Alındı

Güncel

Trabzon'da karın ağrısı ve yürüme güçlüğü nedeniyle hastaneye başvuran 64 yaşındaki hasta, başarılı operasyonla karnındaki yaklaşık 26 kilogramlık kitleden kurtuldu.

Trabzonlu 64 yaşındaki H.O, yaklaşık 1 aydır artan karın şişliği ve ağrısının yürümesini engellemesi üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Yapılan tetkik ve incelemelerin ardından karnında tümör tespit edilen hasta, Genel Cerrahi Bölümü Uzmanı Opr. Dr. İsmet Çelik, Doç. Dr. Aydın Aktaş ve ekibince ameliyata alındı.

Yaklaşık 2 saat süren ameliyatla hastanın karnındaki yaklaşık 26 kilogramlık tümör başarıyla alındı.

Hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor.

Öte yandan Opr. Dr. İsmet Çelik, operasyonla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün meslek hayatımın en büyük tümörünü (55x60 santimetre ve 26 kilogram, muhtemelen sol böbrek kökenli) tecrübeli, bilgili, muhteşem ekiple beraber ameliyat ettik." ifadesini kullandı.