Trabzon'da 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Trabzon'da 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Trabzon\'da 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bulunan 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi Ihlamur Evleri Sitesi'nin D Blok çatısında belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

27.03.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

3 Nolu Erdoğdu Mahallesi Ihlamur Evleri Sitesi'nin D Blok çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Binanın çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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