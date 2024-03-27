Trabzon\'da 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde 8 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
3 Nolu Erdoğdu Mahallesi Ihlamur Evleri Sitesi'nin D Blok çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye görevlilerince kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Binanın çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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