Trabzon'da Eczaneyi Sel Bastı - Son Dakika
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Trabzon'da Eczaneyi Sel Bastı

Trabzon\'da Eczaneyi Sel Bastı

Araklı'da sel, eczaneyi suyla doldururken, eczacı ve çalışanlar zor anlar yaşadı.

21.09.2024 13:23
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ECZANEYİ SU BASMA ANLARI KAMERADA

Trabzon'da sağanağın etkili olduğu Araklı ilçesinde sel ve taşkın anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. İlçenin Özgen Mahallesi'ndeki Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nin yanındaki eczanenin içinin sel sularıyla dolma anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, sel sularının seviyesinin 1 metreyi bulmasıyla eczacı ve çalışanların zor anlar yaşadığı, ilaçların da iş yerine dolan suda sürüklendiği yer aldı.

'BELİMİZE KADAR SUYUN İÇİNDE KALDIK'

Eczanede yaşananları anlatan iş yeri sahibi eczacı Gülşen Arslan Bacı, "Diyecek bir şey bulamıyorum. Bayağı zor durumdayız. Yani belimize kadar suyun içinde kaldık. Aracım da dışarıdaydı. O da suyun içinde kaldı. Yani bir anda böyle su birikmeye başladı. Ben yağış duracak diye düşündüm açıkçası. O yüzden içeride bekledik bir süre. Ama tam tersi dışarıda su seviyesi bayağı yükseldi. Sonra çıkamadık. Ardından eşitlenir gibi olunca dışarı ile su seviyesi çıkmaya karar verdik. Çünkü yağış durmuyordu artık. O şekilde dışarı çıktık. Şu an bir şey söyleyemiyorum ama hasarımız çok gerçekten. Birçok ilacım, elektronik eşyalarım zayi oldu" dedi.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Eczane çalışanı Şenol Ertürk de "Baya bir mücadele ettik suyla beraber. Eczanede gördüğünüz gibi su 1 metreyi geçti. Yaklaşık 4-5 saat suyun içinde kaldık. Arkadaşlar Allah razı olsun kurtardı bizi. Hasar büyük. Hem maddi hem manevi. Yani canımızı zor kurtardık" diye konuştu.

SU BASAN HASTANEDE SEL TEMİZLİĞİ

Sağanak sonrası su baskını yaşanan, 38 hasta ve 30 personeli, Acil Servis girişinden tahliye edilen Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'nde sel sularının çekilmesiyle geriye çamur ve balçık kaldı. Sel sonrası tahliye edilen hastaların civardaki hastanelere nakledildiği hastanede ekipler, çamur ve balçığı temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

SELDE KAYIP ENGELLİ, ARANIYOR

Öte yandan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri, Sürmene'de sel sonrası kayıp olan işitme engeli Ali Kemal Demir'i, hem karada hem de denizde aramaya devam ediyor.

Nurullah CABRİ-Salim SARIKOÇ/SÜRMENE(Trabzon),

Kaynak: DHA

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