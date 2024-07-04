Trabzon'da EURO 2024 çeyrek finali dev ekranda izlenecek

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Trabzon'da vatandaşlar, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde Türkiye'nin Hollanda ile yapacağı karşılaşmayı dev ekranda izleyebilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, milli maç heyecanı 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı'na kurulan dev ekranda izleyicilerle buluşturulacak.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, taraftarları 6 Temmuz saat 22.00'de oynanacak maçı dev ekranda izlemeye davet ederek, şunları kaydetti:

"Ülkemizin gururu olan milli takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda büyük mücadele ortaya koyuyor. Bu önemli zaman diliminde Trabzon olarak biz de milli takımımıza destek vermek için bir araya geliyoruz. Meydan Parkı'nda kurulacak dev ekranda taraftarlarımız, Türkiye - Hollanda maçını birlikte izleyip takımımıza destek olacak. Çeyrek final heyecanını hep birlikte, omuz omuza yaşayalım."