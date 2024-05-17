Trabzon'da gençlere dezenformasyonla mücadele eğitimleri veriliyor - Son Dakika
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Trabzon'da gençlere dezenformasyonla mücadele eğitimleri veriliyor

Trabzon\'da gençlere dezenformasyonla mücadele eğitimleri veriliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Üniversitesi'nin işbirliğiyle gençlere güvenilir bilgi kaynaklarına erişim, sosyal medya ve internet ortamındaki dezenformasyonla başa çıkma yöntemleri konusunda eğitimler veriliyor. Eğitimler, Trabzon'daki yurtlarda, üniversitede ve okullarda düzenleniyor. Bu çalışmalarla gençlerin dijital okuryazarlık becerileri güçlendirilerek dezenformasyon tehdidine karşı mücadele etmeleri hedefleniyor.

17.05.2024 10:39
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Trabzon'da gençlere yönelik dezenformasyon ile mücadele eğitimleri veriliyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğü, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Trabzon Üniversitesi'nin işbirliğinde imzalanan protokol kapsamında gençler için güvenilir bilgi kaynaklarına erişim, sosyal medya ve internet ortamındaki dezenformasyonla başa çıkma yöntemleri konularında eğitim çalışmaları sürdürülüyor.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) Genel Koordinatörü İdris Kardaş ve DMM Kariyer Uzmanı Ümmühan Yücel tarafından gerçekleştirilen eğitimler, Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı yurtlarda, Trabzon Üniversitesi'nde ve Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda düzenleniyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürü Murat Güler, dezenformasyona karşı farkındalık oluşturmak ve dijital mecradaki yanlış bilgilerle mücadele etmek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, proje paydaşlarına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Eğitimlerin, Trabzon'da gençlerin dijital okuryazarlık becerilerini güçlendirerek, dezenformasyon tehdidine karşı mücadele etmelerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da gençlere dezenformasyonla mücadele eğitimleri veriliyor - Son Dakika

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