Trabzon\'da Gugulumdakiler Tiyatrosu \'Köpek Kalbi\' adlı oyunu sahneleyecek

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Trabzon'da Gugulumdakiler Tiyatrosu, "Köpek Kalbi" adlı oyunu 3. Tiyatro Festivali kapsamında sahneleyecek.

Rus yazar Mihail Bulgakov'un kaleme aldığı "Köpek Kalbi" adlı romandan esinlenilerek yazılan oyunun yönetmenliğini Şükrü Üçüncü yaptı.

Hüseyin Sabri Kurtuldu, Şükrü Üçüncü, Kübra Genç, Mahmut Mutaf, Serpil Dere, Erdem Durmuş, Yağmur Daldaban ile Bilginur Bahar Türkmen'in rol aldığı oyunun teknik kadrosu Yasemin Mısır, Gizem Kalyoncu, Emin Karayavuz, Kesina Semyonov, Beril Kara, Yezdanur Kalyoncu, Ercan Yetimoğlu ile Lev Dügul'dan oluşuyor.

Şükrü Üçüncü, Rus çevirmenlerin desteğini alarak oyunu sahneye koyduklarını belirterek, "Daha önce ülkemizde farklı tiyatro oluşumları tarafından oynanan oyunu biz geleneksel Türk tiyatrosuna göre uyarlayarak, sahneye koymak istedik. Desteklerinden dolayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e grubumuz adına teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Gugulumdakiler Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Adnan Taç da son yıllarda Trabzon'da düzenlenen tiyatro festivallerine her yıl özel oyunla hazırlandıklarını kaydederek, tiyatro severleri oyuna davet etti.

Oyun, Trabzon Tiyatrolar Birliğince düzenlenen ve 20 Nisan'da başlayan 3. Tiyatro Festivali kapsamında bir alışveriş merkezinde 30 Mayıs saat 20.00'de sahnelenecek.