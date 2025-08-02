Trabzon'da Kadına Şiddet Cinayeti: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Trabzon'da Kadına Şiddet Cinayeti: Şüpheli Yakalandı

02.08.2025 13:19
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Boşanma aşamasındaki eşini vuran Ali Eren Somun, Sinop'ta saklandığı çadırda yakalandı.

TRABZON'da boşanma aşamasındaki 2 yıllık eşi Sinem Somun'u (27) balkondan tırmanıp girdiği evinde tabancayla vurup öldüren, görevli bekçi E.E.'yi de bacağından yaralayıp kaçtığı Sinop'ta, ormanda kurduğu çadırda yakalanan şüpheli Ali Eren Somun'un (30), tanınmamak için saçlarını, sakalını ve kaşlarını kestiği, motosikletine de farklı plaka taktığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında, Beşikdüzü ilçesi Adacık Mahallesi'nde meydana geldi. Hakkında uzaklaştırma kararı olan, ilçede dolmuş şoförlüğü yapan Ali Eren Somun, boşanma aşamasında olduğu eşi gemi kaptanı adayı Sinem Somun'un birinci kattaki dairesine, arka balkondan tırmanarak girdi. Ali Eren Somun, evde tartışıp arbede yaşadığı eşine tabancayla ateş etti. Bacak ve sırtından yaralanan Sinem Somun, yere yığıldı. Şüpheli, motosikletiyle bölgeden kaçarken, bu sırada gelen çarşı ve mahalle bekçilerine de ateş etti. Mermilerden biri, görevli bekçi E.E.'nin kasığına isabet etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sinem Somun ile yaralı bekçi, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sinem Somun, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ameliyata alınan bekçinin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mersin Üniversitesi Gemi Taşımacılığı bölümünden mezun olup, 10 gün sonra çalıştığı gemide kaptanlığa başlama hazırlığında olan Sinem Somun, Giresun'un Eynesil ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

YAKALANDI

Polis ekipleri, kaçan şüpheli Ali Eren Somun'un yakalanması için ilçe güzergahının yanı sıra olay yerindeki güvenlik kameraları ile sınır illerin mobese kayıtlarını mercek altına aldı. Saatlerce titizlikle izlenen kayıtlardan yola çıkan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı şüphelinin Sinop'ta olduğunu tespit edince operasyon için harekete geçti. Şüpheli, motosikletle kaçtığı Sinop'ta kent merkezine yakın ağaçlık arazide kurduğu kamp çadırında yatarken, özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonla yakalandı. Saklanırken yakalanan şüphelinin, tanınmamak için saçlarını, sakalını ve kaşlarını tıraş ettiği, farklı plaka taktığı motosikletinin üzerini ise brandayla örttüğü ortaya çıktı. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilip gözaltına alınan şüphelinin sorgu işlemleri sürüyor.

CİNAYETİ PLANLAMIŞ

Olaydan günler önce sosyal medya hesabında, "Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. Kulağınıza küpe olsun. Ali Eren Somun asla yarım bırakmaz" paylaşımı yapan şüphelinin, öldürdüğü eşinin, kadına şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik sosyal medyada '132 kadın öldü' paylaşımına '133' yanıtını verdiği dikkat çekti.Sinem Somun'un ise olaydan saatler önce sosyal medya hesabından, "Çok basit ya. Hayvanları öldürmeyeceksin, ormanları yakmayacaksın, kadınlara ve çocuklara zarar vermeyeceksin. Kalp kırmayacaksın. Efendi gibi yaşayıp, ölüp gideceksin. Bu kadar basit. İnsan olmak bu kadar basit" diye paylaşım yaptığı görüldü.

Haber: Fatih TURAN/TRABZON,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Trabzon'da Kadına Şiddet Cinayeti: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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