Trabzon'da Kış Trafik Toplantısı

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Trabzon'da, kış mevsimi trafik tedbirleri koordinasyon toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, toplantı, Vali Aziz Yıldırım'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Kışın artan trafik risklerinin değerlendirildiği toplantıda, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamındaki tedbirler de istişare edildi.

Polis ve jandarma trafik ekipleri, mevsimsel koşullara uygun önlemler alarak vatandaşın güvenli ve rahat şekilde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetim ve koordinasyonunu artıracak.