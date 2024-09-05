Trabzon'da Sağanak Yağışlar Deniz Rengini Değiştirdi - Son Dakika
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Trabzon'da Sağanak Yağışlar Deniz Rengini Değiştirdi

Trabzon\'da Sağanak Yağışlar Deniz Rengini Değiştirdi

Trabzon'da 3 gündür süren sağanak yağışlar sonrası derelerden akan çamurlu su, Karadeniz'in rengini kahverengine dönüştürdü. Özellikle Sürmene ilçesinde menfezlerin tıkanmasıyla cadde ve sokaklar sular altında kaldı, heyelanlar gerçekleşti. Belediye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları kurtararak temizlik çalışmalarına başladı. Yağmur, fındık üreticilerini de olumsuz etkiledi.

05.09.2024 18:31
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TRABZON'da 3 gündür etkili olan sağanak sonrası derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Karadeniz kıyı şeridindeki renk değişimi drone ile görüntülendi.

Kentte 3 gündür etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Sürmene ilçesinde menfezlerin tıkanması sonucu yağmur suları cadde ve sokakları göle çevirdi. Aşırı yağış, ilçe merkezinde irili ufaklı heyelanlara neden oldu. Bodrum ve zemin katlar sularla kaplanırken, fındık üreticisi de yağmurdan etkilendi. Hasat edilip, kuruması için caddeye serilen fındık, yağmur sularına gömüldü. Üretici, sular içerisinde kalan fındığını kurtarmak için çalışma başlattı.

HEYELAN SONRASI TEMİZLİK

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Trabzon İçmesuyu ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (TİSKİ), Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, İtfaiye Dairesi ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahada çalışmalar başlattı. Sürmene ilçesinde Muratlı ve Yemişli mahallelerinde meydana gelen heyelanlarda vatandaşların bir olumsuzluk yaşamamaları için belediye ekipleri, yoğun mücadele verdi. Yemişli Mahallesi'ndeki 7 katlı Deniz Apartmanı'nın önünde heyelan nedeniyle mahsur kalan 14 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarılarak güvenli alana tahliye edildi.

KARADENİZ'DE RENK DEĞİŞİMİ DRONE KAMERASINDA

Heyelan sonrası ekiplerin, bölgede temizlik çalışması sürerken, derelerden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi. Sürmene ilçesinde Karadeniz'in kıyı şeridinde geniş adanda suyun rengi, Manahoz Deresi'nden akan çamurlu su nedeniyle kahverengine büründü. Dere, ırmak ile denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Denizin renginin değişmesi, havadan drone kamerasıyla görüntülendi.

HABER-KAMERA: Salim SARIKOÇ/TRABZON,

Kaynak: DHA

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