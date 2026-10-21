Trabzon'daki dolandırıcılık soruşturmasında 3 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı

Trabzon'da dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli İstanbul'da gözaltına alındı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Başka bir suç soruşturması kapsamında gerçekleştirilen iletişimin tespiti ve saha araştırmaları sırasında, şüphelilerin oto yedek parça satışı adı altında vatandaşları dolandırdığına ilişkin bulgulara ulaşıldı.

Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarda, kullanılan GSM hatları üzerinde yapılan teknik takip ve analizler sonucunda 3 şüphelinin kimlik ve adresleri tespit edildi.

Bunun üzerine dün sabah İstanbul'daki 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin üzerlerinde, konutlarında ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, suç unsuru olduğu değerlendirilen 3 cep telefonu ve 3 SIM karta el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüphelinin Trabzon İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemleri sürüyor.