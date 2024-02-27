Trabzon\'un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünde panel düzenlendi

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Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "106. Yıl Dönümünde Rus İşgalinden Kurtuluşa Trabzon" konulu panel düzenlendi.

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Üniversitesi (TRÜ) Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen panel öncesi yaptığı konuşmada, Trabzon'daki ailelerin birçoğunun şehrin kurtuluşuyla ilgili hikayelerinin olduğunu söyledi.

Rus orduları ve Rus donanmasının 1916'da Trabzon'a yoğun saldırılarda bulunduğunu belirten Yıldırım, Trabzonluların 2 yıl büyük mücadele vererek 24 Şubat 1918'de Trabzon'u tekrar sahiplendiğini, Türk ve İslam yurdu haline getirdiğini, Türkiye Cumhuriyeti'nin toprağı olarak tescil ettirdiğini kaydetti.

TRÜ Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu da kurtuluş günlerinin sadece işgal veya kuşatmadan kurtulan şehirlerin değil, bir milletin canlı hatırası olduğuna vurgulayarak, "Her yönü ile anılmaya, anlamaya ve yaşatılmaya layık bir varoluş dersidir. Çünkü ikinci asrına giren Cumhuriyet'imizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün veciz tespiti ile 'Geçmişini bilmeyen toplumlar yok olmaya mahkumdur.'" dedi.

Konuşmaların ardından geçilen panelin moderatörü Doç. Dr. Mehmet Akpınar, Trabzon'un coğrafi, stratejik ve ticari önemi nedeniyle her zaman gözde şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Panelde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Öğretim Görevlisi Veysel Usta, TRÜ Dr. Öğretim Üyesi Engin Çağdaş Bulut ve TRÜ Dr. Öğretim Üyesi Nurettin Çakıcı sunum yaptı.

Panel sonunda Vali Yıldırım ve beraberindekiler, konuşmacılara teşekkür belgesi verdi.