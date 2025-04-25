Trabzonspor\'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı

Şaban Yıldırım:

Trabzonsporlu olmanın ayrıcalığını çok mutlu Bir şekilde yaşıyorum umarım bu ilk olmaz önümüzde ki yıllar sadece Trabzonspor için değil diğer Türk takımlarını da buralarda görmek istiyoruz..... Herşey için Teşekkürler Trabzonsporum İnşallah finalde de yener şampiyon oluruz