Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı - Son Dakika
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Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı

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UEFA Gençlik Ligi'nde bu sezon tarih yazan Trabzonspor U19 takımı, yarı final maçında Salzburg'u 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Bordo-mavililer bu skorla birlikte finale yükselen ilk Türk takımı olma başarısını gösterdi. Trabzonspor'un rakibi, AZ Alkmaar - Barcelona maçının galibi olacak.

25.04.2025 16:55  Güncelleme: 17:04
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UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor U19 ile Salzburg U19 karşı karşıya geldi. İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi temsilcimiz Trabzonspor 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Avusturya ekibi Salzburg, 39. dakikada Oliver Lukic ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Trabzonspor'u öne geçiren golü 73. dakikada Yiğit Kemal Turan kaydetti. Salzburg, bu gole hemen cevap verdi. Maçın 85. dakikasında Salzburg, John Mellberg'in golüyle eşitliği sağladı. Trabzonspor, 89. dakikada Boran Başkan'ın harika golüyle finale yükseldi.

Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı

TÜRK FUTBOL TARİHİNE GEÇTİLER

Trabzonspor'un gençleri, bu skorla birlikte UEFA Gençlik Ligi'nde finale yükselen ilk Türk takımı olma başarısını gösterdi.

ATALANTA VE INTER'İ DE ELEMİŞTİ

Turnuvanın 2'inci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1 evinde ise 5-2 mağlup ederek eleyen Trabzonspor 3'üncü eleme turunda Bosna Hersek'in Sarajevo takımıyla deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı. UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Trabzonspor, konuk ettiği İtalyan temsilcisi Atalanta'yı penaltı atışlarında 5-3, çeyrek final turunda da Inter'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırmıştı.

HEDEF KUPA

Trabzonspor U19 Takımı'nın büyük kısmı Trabzon kökenli olmak üzere tamamen Türk futbolculardan oluşuyor. Bordo-mavili ekip yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olarak kupayı da müzesine getirmek istiyor.

Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı

FİNAL 28 NİSAN'DA

AZ Alkmaar- Barcelona eşleşmesinin galibi, Trabzonspor'un finaldeki rakibi olacak. Final maçı 28 Nisan 2025'te yine Colovray Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor\'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
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Son Dakika Güncel Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Serkan cakmak:
    harikasınız cocuklar 78 2 Yanıtla
  • MEHMET EKİNCİ:
    Fenev ve bjk değil de Trabzon yada Galatasaray olması daha da gurur verici 29 44 Yanıtla
  • Şaban Yıldırım:
    Trabzonsporlu olmanın ayrıcalığını çok mutlu Bir şekilde yaşıyorum umarım bu ilk olmaz önümüzde ki yıllar sadece Trabzonspor için değil diğer Türk takımlarını da buralarda görmek istiyoruz..... Herşey için Teşekkürler Trabzonsporum İnşallah finalde de yener şampiyon oluruz 66 4 Yanıtla
  • Kadir İnce:
    Beşiktaşlıyım Ama Trabzon Spor Gençlerini Tebrik Ediyorum... İnşallah Kupayı Alırlar 64 1 Yanıtla
  • Haluk Akkaya:
    Türkün farkı bu işte her ne olursa olsun kazanan takım türk takımıysa gurur duyuyorsun.Keşke şampiyon olsa da A takımın kutlamaları gibi bi kutkama yapsa da tüm dünyaya duyursa. 34 1 Yanıtla
  • Engin Engo:
    HELAL OLSUN 31 0 Yanıtla
  • Murat Avci:
    işte bu görmek ve duymak istediğimiz haberler. teşekkürler gençler. 29 0 Yanıtla
  • isa1966_:
    TEŞEKKÜRLER TS Gençleri 23 0 Yanıtla
  • 611661:
    HAY MAŞALLAH GENÇLERİMİZE, DEMEK Kİ TÜM TAKIMLAR ALT YAPILARINA GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERİP YATIRIMLARINI YAPARSA, TORPİLE GÖRE DEĞİL YETENEĞE GÖRE FUTBOLCU SEÇERSE, BİZİM GEÇLERDE BÜYÜK BAŞARILRA İMZA ATABİLİYORMUŞ!!!!! 21 0 Yanıtla
  • Ae5114261:
    Bir şampiyonluk günü böyle gözyaşı dökmüştük bide bugün. Teşekkürler çocuklar... 17 2 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    TRİBÜNLERİ COŞTURALIM DİYE AFRİKA VE AVRUPANIN KARİYERLERİNİN SONBAHARINDAKİ YILDIZLARA MİLYON EUROMAR ÒDEYECECEĞİNE KENDİ ALT YAPIMIZI TESİSLERLE GÜÇLENDİRİP GENÇLERİMİZİ EĞİTSEK ..? 10 0 Yanıtla
  • brskili:
    ne mutlu Türkiye’liyim diyene 8 2 Yanıtla
  • Hbo Hbo:
    Harika çok buyukk basari bravo gencler 9 0 Yanıtla
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