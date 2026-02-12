Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi - Son Dakika
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi

12.02.2026 21:10
Trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklifin kabul edilmesiyle birlikte geri alınan sürücü belgeleri, idari para cezasının tamamının tahsil edilmesinin ardından iade edilecek. Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında ise zabıtanın izni olmadan olay yerinden ayrılan sürücülere 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

TBMM Genel Kurulu, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüştü.

TEKLİF MECLİS'TEN GEÇTİ

Genel Kurul'da görüşülen teklif, kabul edilerek yasalaştı. Yeni kanun ile birlikte trafik cezalarında çok sayıda yeni düzenleme yapılmış oldu.

Kanun ile birlikte tescil plakasının farklı okunmasına veya okunamamasına bilerek neden olacak şekilde plakasında değişiklik yapan sürücüler, 140 bin lira idari para cezasına çarptırılacak, araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Yük taşımada kullanılan ve azami yüklü ağırlığı 3 bin 500 kilogramdan fazla motorlu taşıtlar ile yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ve sürücüsü dahil oturma yeri 17'den fazla motorlu taşıtlarda takograf, taksi hizmeti veren otomobillerde de taksimetre bulundurulması, kullanılması zorunlu olacak.

HIZ SINIRINI İHLAL EDENLERE DEV CEZA

Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin ise her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin lira idari para cezası kesilecek.

Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yer açmayan ve gerekiyorsa durmayan sürücülere 46 bin lira idari para cezası verilecek ve sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak.

SALDIRGAN SÜRÜCÜYE PARA CEZASI

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçlar 30 gün süreyle trafikten menedilebilecek.

Araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

ARAÇ KULLANIRKEN TELEFON KULLANANLARA 5 BİN LİRA CEZA

Kırmızı ışık ihlali yaparak trafik kazasına sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak. Geri alınan sürücü belgeleri, geri alma süresi sonunda sürücünün psikoteknik değerlendirmeden geçirilerek sürücü belgesi almasına mani hali olmadığının anlaşılması şartıyla iade edilecek.

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Yarış yapan motorlu araç sürücülerine 46 bin lira idari para cezası uygulanacak ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

OLAY YERİNDEN AYRILANLARA HAPİS

Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, zabıtanın iznini almadan zaruret dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bisiklet, elektrikli skuter, motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerinin yaya yollarında araç sürmeleri halinde 5 bin lira idari para cezası kesilecek.

Karlı ve buzlu hava şartlarında kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçların sürücülerinin, kar zinciri bulundurma, kullanma ve kullanılabilir durumda tutmaları zorunlu olacak.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (35)

  • Tahsin Mehdevi Tahsin Mehdevi:
    yahu yeter milletin üzerine bu kadar gelmeyin. Soygun yasası bu. 112 146 Yanıtla
    erdogan-ersoy erdogan-ersoy:
    trafik kurallarına uyun, soyulmayın. iyi bir yasaya neden muhalefet edilir ki.. trafikte eşkiyalık yapmayın diyor. yoksa sizi silkeleriz diyor 31 2
  • Hakan T Hakan T:
    halkın hiç bir şeyden haberi yok neler var düzenlemede onları yazsanıza, yine halkın sırtına cezalar mı yüklendi 81 72 Yanıtla
  • ihsan Toper ihsan Toper:
    artık arabayı satsakta cezaları ödemyiz 65 50 Yanıtla
    w1w2w3w4 w1w2w3w4:
    yasalara uyun yeter heykel yapmayın kafayı bulmayın 66 38
  • 1257seferveli 1257seferveli:
    söyleyince meclise vatandaş arabalara binmesin 30 43 Yanıtla
  • Evren Evren:
    her şey OK. bir eksik bu kalmıştı.ülkeye bak. :)) 16 33 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.