Trafik Güvenliğini Tehdit Eden Sürücülere Cezalar

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Küçükçekmece, Başakşehir ve Güngören'de araçlarıyla tehlikeli hareketler yaparak, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere para cezası uygulandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin inceleme yapan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, Küçükçekmece İkitelli Caddesi'nde 34 EZL 459 plakalı motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yapan kişinin N.D, arkasında oturan kişinin de D.Ö. olduğunu tespit etti. Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden sürücü N.D'ye 2 bin 886 lira, D.Ö'ye de kasksız olduğu için 690 lira idari para cezası kesildi.

Başakşehir'de ise Olimpiyat Yolu Caddesi'nde drift yapan 48 AFM 833 plakalı aracın sürücüsü A.O'ya 33 bin 509 lira para cezası verildi. A.O'nun sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu.

Güngören'de de D-100 Kuzey Yol Merter mevkisinde, 34 KGV 962 plakalı aracıyla tehlikeli hareketler yapan B.E'ye 17 bin 18 lira para cezası uygulandı.

Para cezaları dışında sürücüler hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem de yapıldı.