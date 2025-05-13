Kahramanmaraş'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketler yapan motosiklet sürücüsüne 19 bin 684 lira ceza uygulandı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir sürücünün motosikletiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler yapıp, bunları sosyal medya hesabında paylaştığını belirledi.
Plaka bilgilerinden tespit edilen sürücü R.K. yol uygulamasında yakalandı.
Ekipler, şüpheliye "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan 19 bin 684 lira ceza uyguladı.
Ayrıca R.K'nın sürücü belgesi daimi olarak iptal edilerek, motosiklet trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan Sürücüye Ceza - Son Dakika
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