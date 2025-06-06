Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı

fatih mazlum:

Adam yogun bakimda ama onu o duruma sokan ev hapsinde ama marmarayda adama yumruk atan burnunu kiran adam sirf kamuoyu baskisi nedeniyle tutuklandi sonra birakildi boyle hukuk adalet sistemi olmaz..biri mezara gidecek biri hapise simdi ne oldu ne alip veremediniz trafikde allah islah etsin sizi