Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı

Haberin Videosunu İzleyin
Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı
06.06.2025 20:24  Güncelleme: 22:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı
Haber Videosu

Maltepe'de bir kişi trafikte tartıştığı şahsa yumruk attı. Aldığı darbe sonra bayılıp yere düşen şahsa saldırdığı kişi kalp masajı yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de, bir kişinin trafikte tartışıp yumruk attığı sürücünün bayılması üzerine kalp masajı yapması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE YUMRUK ATTI

Bağdat Caddesi'nde araçlarıyla seyir halinde olan E.Ö. (31) ile E.T. (48) arasında trafikte yol verme meselesinden tartışma çıktı. İki sürücü, araçlarından inerek yol kenarında kavga etmeye başladı. Sürücü E.Ö, kavganın büyümesi üzerine E.T'ye yumruk attı.

BAYILINCA KALP MASAJI YAPTI

E.T'nin yere düşerek hareketsiz kaldığını gören E.Ö. sürücüye kalp masajı yapmaya başladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücünün yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYDETTİ

Polis ekiplerince yakalanan E.Ö. hakkında, sevk edildiği adli makamlarca "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Maltepe, trafik, Sağlık, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • fatih mazlum:
    Adam yogun bakimda ama onu o duruma sokan ev hapsinde ama marmarayda adama yumruk atan burnunu kiran adam sirf kamuoyu baskisi nedeniyle tutuklandi sonra birakildi boyle hukuk adalet sistemi olmaz..biri mezara gidecek biri hapise simdi ne oldu ne alip veremediniz trafikde allah islah etsin sizi 53 0 Yanıtla
  • Vadaa:
    yumruk atan en az 15 yıl tatil 12 1 Yanıtla
  • Oooo:
    Vuran....... İnsan değil Hayvan değil Şeytanda değil O. Ç 7 0 Yanıtla
  • enteresan:
    gençken gözün kara düşünemez olursun. sonra bir bakmışsın hapistesin 7 0 Yanıtla
  • pol1qaz789:
    Burun kırmak daha mı tehlikeliymiş. Bu yoğun bakımda ama ev hapsi. Hakimler de sosyal medyaya göre karar veriyor demek 5 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
9 gollü çılgın maç UEFA Uluslar Ligi’nde finalin adı belli oldu 9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
İlk bayram namazı Iğdır’da kılındı İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı
Yayaya çarpıp hayattan kopardı, hem ehliyetsiz hem ampute çıktı Yayaya çarpıp hayattan kopardı, hem ehliyetsiz hem ampute çıktı
Düğün yolunda korkunç kaza Anne ve baba hayatını kaybetti Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM’ye önemli görev düşüyor Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
Bakan Yerlikaya’dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı Bakan Yerlikaya'dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı
Özel’den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
Suudi Arabistan şokta Osimhen’de ibre Galatasaray’a dönüyor Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

21:57
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
21:37
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
21:16
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
19:33
İçinden kurşun çıktı Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
İçinden kurşun çıktı! Ünlü makarna markası için acil toplatma kararı
17:47
Trump’tan Musk’a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
11:26
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
11:18
Nedeni de belli Galatasaray’ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
11:05
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazında hasat başladı
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazında hasat başladı
10:38
Suudi Arabistan’dan Avrupa’ya Yüzde 90 daha az maaşla döndü
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü
10:33
Acil servisler acemi kasaplarla doldu
Acil servisler acemi kasaplarla doldu
10:24
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 23:02:02. #7.13#
SON DAKİKA: Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.