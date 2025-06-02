Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

02.06.2025 08:37
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Karayollarındaki yapım ve onarım çalışmalarında sürücülerin trafik işaretlerine uymaları gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Aslanlı Tüneli ile Nurdağı Kavşağı kesimi 0-1. kilometrelerinde deprem hasarlarının giderilmesine yönelik üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kırıkkale- Konya yolunun 28-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Konya-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kırıkkale-Konya istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Sarayköy- Denizli yolunun 13-14. kilometrelerinde Babadağ Kavşak Köprüsü, Konya-Afyonkarahisar yolunun 21-22. kilometrelerinde (Sızma Mahallesi mevkisi) Konya Çevre Yolu Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

İznik- Mekece yolunun 4-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Yozgat- Akdağmadeni yolunun 34-53, Diyarbakır- Mardin yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kırklareli- Pınarhisar yolunun 26-30. kilometrelerinde üstyapı yenileme, Gelendost-Şarkikaraağaç yolunun 7-10. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Trabzon-Maçka yolunun 3-25. kilometrelerinde fiber optik altyapı çalışması nedeniyle her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA

Kırıkkale, Sarayköy, 3-sayfa, Denizli, Ulaşım, trafik, Güncel, Yaşam, Konya, Son Dakika

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