Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu 10-11. kilometrelerindeki şev çalışması nedeniyle Aydın ve Denizli istikametinden emniyet ve sağ şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı, her iki yönden orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

O-3 Otoyolu Selimpaşa Kavşağı-Silivri Kavşağı arasındaki kesimde, kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) yapılacak üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle kuzey yol platformu (Edirne istikameti) bölümler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer platformdan gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu (Doğu) ile Bolu (Batı) kavşakları arasında 12-14. kilometrelerindeki İstanbul istikameti üstyapı onarım çalışması dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun- Keşap yolunun 35-36. kilometrelerindeki yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Giresun-Keşap yönünde çalışma süresince ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Simav-Demirci yolunun 11-12. kilometrelerindeki taş duvar çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bozüyük-İnönü yolunun 4-5. kilometrelerindeki (Akpınar mevkii İnönü) istinat taş duvar çalışmaları dolayısıyla yolun banket kısmı kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Büyükçekmece- Kınalı yolunun 32-33. kilometrelerindeki Karadere Köprüsü çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Saray-Tayakadın yolunun 44-45. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Çatalca Ayrımı-Tayakadın-Hasdal yolunun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı Kavşağı-Narlı Kavşağı Kesimi 0-2. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.