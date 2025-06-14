Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

14.06.2025 08:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kara yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle hız sınırına ve işaretlere uyulmalı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın- Denizli Otoyolu 10-11. kilometrelerindeki şev çalışması nedeniyle Aydın ve Denizli istikametinden emniyet ve sağ şeritler trafiğe kapatılarak trafik akışı, her iki yönden orta ve sol şeritlerden sağlanıyor.

O-3 Otoyolu Selimpaşa Kavşağı-Silivri Kavşağı arasındaki kesimde, kuzey taşıma yolunda (Edirne istikameti) yapılacak üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle kuzey yol platformu (Edirne istikameti) bölümler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer platformdan gidiş-geliş olarak sürdürülüyor.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu (Doğu) ile Bolu (Batı) kavşakları arasında 12-14. kilometrelerindeki İstanbul istikameti üstyapı onarım çalışması dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Piraziz-Giresun- Keşap yolunun 35-36. kilometrelerindeki yol şevi temizliği ve çelik ağ uygulama çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Giresun-Keşap yönünde çalışma süresince ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Simav-Demirci yolunun 11-12. kilometrelerindeki taş duvar çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Bozüyük-İnönü yolunun 4-5. kilometrelerindeki (Akpınar mevkii İnönü) istinat taş duvar çalışmaları dolayısıyla yolun banket kısmı kapatılarak ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Büyükçekmece- Kınalı yolunun 32-33. kilometrelerindeki Karadere Köprüsü çalışmaları nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Saray-Tayakadın yolunun 44-45. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım, tek yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

Çatalca Ayrımı-Tayakadın-Hasdal yolunun 0-1. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun Nurdağı Kavşağı-Narlı Kavşağı Kesimi 0-2. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA

Anadolu Otoyolu, Denizli, trafik, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Survivor All Star 2025’te final eşleşmesi belli oldu Survivor All Star 2025'te final eşleşmesi belli oldu!
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
3 körfez ülkesi İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını kınadı 3 körfez ülkesi İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını kınadı
Süper Lig devi çıldırdı Sezonun bombası Neymar Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
İsrail’in İran’a saldırısına Türkiye’den ilk tepki: Provokasyon İsrail'in İran'a saldırısına Türkiye'den ilk tepki: Provokasyon
Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü Dehşet anları kamerada Karısını takip eden şahsı dakikalarca dövdü! Dehşet anları kamerada
Sivas’ta 4 büyüklüğünde deprem Sivas'ta 4 büyüklüğünde deprem
Hamas’tan İran’la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı Hamas'tan İran'la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı
İran’dan intikam mesajı Kırmızı bayrak göndere çekildi İran'dan intikam mesajı! Kırmızı bayrak göndere çekildi
İsrail’in İran’ı vurmasının ardından İncirlik Üssü’nde sessizlik hakim İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim
Hindistan’da düşen uçağın kara kutusu bulundu Hindistan'da düşen uçağın kara kutusu bulundu

09:10
İran’dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak
08:26
Piyasalar için en büyük kabus İran, Hürmüz Boğazı’nı kapattı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı
08:04
İran’ın gece boyu vurduğu İsrail’den ilk görüntüler
İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler
07:34
İran’dan İsrail’e yeni saldırı Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço
12:33
İsrail’den İran’a yeni saldırı Tebriz Havalimanı vuruldu
İsrail'den İran'a yeni saldırı! Tebriz Havalimanı vuruldu
12:21
Bundan sonra ne olacak İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı
Bundan sonra ne olacak? İranlı gazeteci ülkesinin asıl hedefini anlattı
12:12
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
11:58
Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı’na Tevrat ayeti bıraktı
Netanyahu saldırı öncesi Ağlama Duvarı'na Tevrat ayeti bıraktı
11:38
Azerbaycan’dan İsrail ve İran’a diplomatik çözüm çağrısı
Azerbaycan'dan İsrail ve İran'a diplomatik çözüm çağrısı
11:37
Galatasaray’ın ışık şovunda dikkat çeken detay
Galatasaray'ın ışık şovunda dikkat çeken detay
11:09
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı
11:09
Nilsu Berfin Aktaş’tan tatilde oryantal şov
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov
11:06
İsrail, saldırıdan önce Tahran’ın yakınlarına drone üssü kurmuş
İsrail, saldırıdan önce Tahran'ın yakınlarına drone üssü kurmuş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2025 09:41:32. #7.11#
SON DAKİKA: Trafik Uyarısı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.