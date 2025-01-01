Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Trafikte Dikkat! Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Çeşitli yollarındaki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

01.01.2025 09:16
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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki Belevi 3 ve 4 numaralı çıkış gişesi HGS altyapı işleri nedeniyle trafiğe kapatıldığından araçlar 1 numaralı çıkış gişesine yönlendiriliyor.

Tekirdağ- Büyükçekmece yolunun 24-28. kilometrelerinde (Kavaklı köprülü kavşağı-Selimpaşa kavşağı) üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Tekirdağ istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Nevşehir- Ürgüp yolunun 12-13. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışması dolayısıyla şerit daraltması yapıldığından ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Adıyaman- Şanlıurfa yolunun 26-27. kilometrelerinde yol yapım ve Zonguldak- Devrek ayrımı-Çaycuma- Bartın yolunun 20-21. kilometrelerindeki Ecekler Köprüsü'nün yapım çalışmaları nedeniyle söz konusu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak devam ediyor.

İzmir- Çanakkale yolunun 0-1. kilometrelerinde bakım onarım çalışması sebebiyle şerit daraltma yapılarak ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Karakeçili-Kulu yolunun 36-41. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle Kulu-Karakeçili istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Kızılkaya-Korkuteli yolunun 19-26. kilometrelerinde toprak dolgu ve sanat yapısı yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Zara-İmranlı-Kızıldağ yolunun 21-23. kilometrelerinde toprak işleri, sanat yapıları ve üst yapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Zara-İmranlı istikametinden sağlanıyor.

Tirebolu-Eynesil yolunun 19. kilometresindeki Çavuşlu Köprüsü'nde derz onarım çalışması nedeniyle Tirebolu-Eynesil yönünde ulaşım servis yoluna yönlendiriliyor.

Kaynak: AA

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