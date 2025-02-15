Ümraniye'de aracıyla trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye 7 bin 313 lira para ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, TEM Otoyolu Kuzey Yol, Nevzat Demir Tesisleri mevkisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince yakalanan araç sürücüsü S.E.A'ya 7 bin 313 lira para cezası uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Trafikte Tehlikeli Hareketler, 7 Bin Lira Ceza! - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?