Trakya Barajlarında Su Seviyesi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Trakya Barajlarında Su Seviyesi Artıyor

Trakya Barajlarında Su Seviyesi Artıyor

Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ndeki barajlarda son yağışlarla su seviyesi yükseldi.

15.02.2025 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trakya'da bir süredir aralıklarla devam eden yağışlar, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde barajlardaki su seviyesini arttırdı.

DSİ Edirne 11. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, Trakya'daki 14 baraj, 12 Aralık-13 Şubat tarihlerindeki yağışlarla 62 milyon 906 bin metreküp su aldı.

Bölgede bir süredir etkili olan kar yağışı, barajlara katkı sağlamaya devam ediyor. Yaz aylarında kuruma noktasına gelen barajlar karın erimesiyle dolmaya başladı.

Barajlara akan dereler su seviyesinin artmasına katkı sunuyor.

En fazla su Hamzadere, en az ise Türkmenli barajlarında

Trakya'da en fazla doluluk oranına sahip baraj ise Edirne'nin Hamzadere Barajı olarak kayıtlara geçti. Söz konusu barajda 176 milyon 45 bin metreküp su bulunuyor.

Su seviyesi en az olan baraj ise Tekirdağ'ın Türkmenli Barajı. 15 milyon 290 bin metreküp su depolama hacmine sahip barajda 1 milyon metreküp su bulunuyor.

Edirne'de 6 barajda geçen yılın aralık ayında 184 milyon 673 bin metreküp su seviyesi ölçülürken, son yağışlarla bu yılın şubat ayında 253 milyon 670 bin metreküpe yükseldi.

Tekirdağ'da ise geçen yılın aralık ayında 154 milyon 160 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, bu yılın şubat ayında 146 bin 915 bin metreküp olarak ölçüldü.

Kentte yağışlara rağmen 4 barajdaki su seviyesi ise 7 milyon 245 bin metreküp geriledi.

Kırklareli'nde de geçen yılın aralık ayında 91 milyon 410 bin metreküp olan barajlardaki su seviyesi, bu yılın şubat ayında 92 milyon 564 bine yükseldi.

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su miktarı, geçen yılın aralık ayında 430 milyon 243 bin, bu yılın şubat ayında ise 493 milyon 149 bin metreküp olarak ölçüldü.

Son yağışlarla 14 barajın doluluk oranı geçen yılın şubat ayındaki doluluk oranlarını yakalamış oldu.

Barajların 12 Aralık 2024 ve 13 Şubat 2025 doluluk oranları şu şekilde:

Rezervuar adıİL12.12.2024 Hacim (milyon m3)12.12.2024 Doluluk Oranı %13.02.2025 Hacim (milyon m3)13.02.2025 Doluluk Oranı %
SÜLOĞLUEDİRNE13,6343013,63430
ALTINYAZIEDİRNE0,75822,5807
HAMZADEREEDİRNE130,05063176,04585
KADIKÖYEDİRNE4,84993,9697
SULTANKÖYEDİRNE13,3304921,97481
Y.KARPUZLUEDİRNE22,0525035,46880
ARMAĞANKIRKLARELİ22,4854325,42649
ÇAYIRDEREKIRKLARELİ17,7586219,44568
KAYALIKÖYKIRKLARELİ19,4051316,38111
KIRKLARELİKIRKLARELİ31,7622831,31228
ÇOKALTEKİRDAĞ136,61367127,49462
KARAİDEMİRTEKİRDAĞ13,6631215,34714
NAİPKÖYTEKİRDAĞ3,209153,06714
TÜRKMENLİTEKİRDAĞ0,67541,0077

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Trakya Bölgesi, Hava Durumu, Tekirdağ, Güncel, Edirne, Sağlık, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya Barajlarında Su Seviyesi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:35 Feraye Tanyolaç’ın Bebek’te 11 bin TL’ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu Feraye Tanyolaç'ın Bebek'te 11 bin TL'ye oturduğu evin yeni kirası belli oldu
11:45 Chery ve BYD’nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti Chery ve BYD'nin hangi illere fabrika kuracağı netleşti
11:42 TBMM’nin en çalışkan milletvekilleri Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var TBMM'nin en çalışkan milletvekilleri! Birinci ve ikinci sırada sürpriz isimler var
10:14 Milyarlık servetin yüzüne bakan yok Milyarlık servetin yüzüne bakan yok
07:18 Van Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atandı Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı
15:33 2032’de dünya’ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi 2032'de dünya'ya çarpabilecek asteroitin yıkıcı etkisi görüntülendi
15:30 Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı Galatasaray-Adana Demirspor maçının hakemi hakkında karar çıktı
15:20 Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor Vatandaş fotoğrafını çekip isyan etti! Zincir marketler tüketiciyi işte böyle kandırıyor
15:18 Trump’tan diplomatik gaf:’Tek Kelime Anlamıyorum’ dedi, ortalık karıştı“ Trump'tan diplomatik gaf:'Tek Kelime Anlamıyorum' dedi, ortalık karıştı!"
15:15 Tolga Savacı’nın eşi Nermin Bezmen’den duygusal paylaşım Tolga Savacı'nın eşi Nermin Bezmen'den duygusal paylaşım
14:56 TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı TBMM lokantasındaki güncel fiyatlar tartışma yarattı
14:49 Edin Dzeko’nun elinde kırık tespit edildi Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi
14:47 Diyarbakır’da Piyalepaşa Rezidansı’nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor Diyarbakır'da Piyalepaşa Rezidansı'nda Su Sorunu: Kirli Sondaj Suyu Kullanılıyor
14:45 TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma TÜSİAD YİK Başkanı hakkında soruşturma
14:41 Dev organizasyon İstanbul’da düzenlenecek Dev organizasyon İstanbul'da düzenlenecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2025 13:19:14. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya Barajlarında Su Seviyesi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.