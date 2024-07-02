Trakya'da Buğday Hasadı Yüksek Verimli Geçti - Son Dakika
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Trakya'da Buğday Hasadı Yüksek Verimli Geçti

Trakya'da buğday hasadının büyük bir kısmı tamamlandı ve üreticiler yüksek verimden memnun. Yağışlı bahar ayları buğdayın kalite ve verimini artırdı. Tarlalarda yaşanan yangınlar dışında sorunsuz bir hasat dönemi geçirildi. Buğday verimleri önceki yıllara göre oldukça iyi seviyede. Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da buğday hasadı devam ediyor ve çiftçilerin beklentilerini karşılıyor.

02.07.2024 13:35
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Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Trakya'da buğday verimi üreticiyi memnun etti.

Yaklaşık bir ay önce buğday hasadının başladığı Kırklareli'nde hasadın yüzde 70'i, Edirne'de 90'ı, Tekirdağ'da ise 60'ı tamamlandı.

Geçen yıla göre kalite ve verimi yüksek buğdayı hasat eden bölge çiftçisinin de yüzü gülüyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine kentte buğday hasadının sonlarına yaklaşıldığını söyledi.

Genel olarak iyi bir sezon yaşandığını belirten Arabacı, "Yağışı bol alan yerlerde verim biraz daha yüksek oldu. Ancak genel tabloya baktığımızda güzel bir sezon geçirdik." dedi.

Arabacı, kış ayları kurak geçmesine karşın bahar aylarındaki yağışların buğdayda verimi artırdığını ifade etti.

Tarlalarda yaşanan bazı yangınlar haricinde sorunsuz bir hasat dönemi geçirdiklerini anlatan Arabacı, "Çok şükür hasadı tamamlamak üzereyiz. Dekarda ortalama 450 kilogram civarı verim alındı. Bu rakam hiç kötü değil. Çünkü önceki yıllarda dekarda 100-150 kilogram ürün aldığımız yılları hatırlıyoruz. Bundan dolayı bu yılki verimleri iyi değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"Buğday hasadının yaklaşık 70'ini bitirmiş bulunmaktayız"

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise kentte buğday hasadının devam ettiğini belirtti.

Hasadın haziran ayının ilk haftasında başladığını anımsatan Şaylan, üreticilerin bu yıl verim ve kaliteden memnun olduğunu söyledi.

Geçen yıla oranla verimin yüksek olduğunu ifade eden Şaylan, "Buğday hasadının yaklaşık 70'ini bitirmiş bulunmaktayız. Verim geçen yıl dekarda 400 kilogramlardaydı, bu yıl 500 kilograma ulaşıyoruz." dedi.

Buğdaylarda yapılan analizlerde hektolitresi ve protein değerlerinin yüksek olduğunu dile getiren Şaylan, "Buğday hasadımız devam ediyor. Geçen yıla göre hektolitresi ve proteini yüksek buğdaylar elde ediyoruz, verim de geçen yıla göre biraz daha üst seviyede. Yaklaşık yüzde 30 gibi bir hasadımız kaldı. Bir hafta içerisinde Kırklareli'nde hasadı tamamlamış olacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

Şaylan, geçen ayki dolu nedeniyle bazı buğday tarlalarının da zarar gördüğünü bildirerek, doludan etkilenen bölgelerde verimin dekarda 300 kilogramlara kadar düştüğünü kaydetti.

Tekirdağ Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı da buğday hasadında verimin arzu ettikleri düzeyde olduğunu belirtti.

Buğday hasadının devam ettiğini aktaran Saygı, çiftçilerin tatlı telaşının ay sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

Saygı, buğdayın çiftçilerin beklentilerini karşıladığını belirterek, "İl genelinde buğday hasadı devam ediyor. Şu anda buğday verimleri çiftçilerimizin beklentilerini karşılıyor. Buğdayın kalitesine ve araziye göre dönümden 550-750 kilo buğday alınıyor. Üreticilerimiz emeklerinin karşılığını inşallah alacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

Kırklareli, Tekirdağ, Edirne, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da Buğday Hasadı Yüksek Verimli Geçti - Son Dakika

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