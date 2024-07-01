Trakya'da ki barajlarda düşüş yaşanıyor - Son Dakika
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Trakya'da ki barajlarda düşüş yaşanıyor

Trakya'da bulunan 14 barajın doluluk oranları bir ayda yüzde 2 düşerek geçtiğimiz seneye göre düşüş yaşadı. Kurak ve yağışsız mevsim sebebiyle Trakya'daki barajlardaki su seviyeleri azalmaya devam ediyor. Bölgedeki yetkililer, çiftçileri ve vatandaşları bilinçli su kullanımı konusunda uyarırken, en çok düşüş Kayalıköy barajında ve İstanbul'un içme suyunu karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında yaşanıyor.

01.07.2024 16:33
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Trakya'da ki barajlarda düşüş yaşanıyor

Trakya'daki barajlar 1 ayda yüzde 2 geriledi

KIRKLARELİ - Trakya'da bulunan 14 barajın doluluk oranları geçtiğimiz seneye göre göre düşüşte. 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp depolama hacmine sahip Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 14 barajda su seviyesi bir ayda yüzde 2 düştü.

Mevsimin kurak ve yağışsız geçmesi sebebiyle Trakya'da bulunan 14 barajın doluluk oranlarında düşüş devam ediyor. Trakya'daki toplam 1 milyar 112 milyon 968 bin metreküp hacme sahip olan 14 barajın doluluk oranları bir ayda yüzde 2 düştü.

Edirne'de geçtiğimiz ay 291 milyon 177 bin metreküp ölçülen 6 barajdaki toplam su miktarı, haziran ayında 283 milyon 584 bin metreküpe indi. Kırklareli'nde mayıs ayında 153 milyon 129 bin metreküp olarak kayıtlara geçen 4 barajdaki toplam su miktarı, bu ay 151 milyon 787 olarak ölçüldü. Tekirdağ'da ise önceki ay 221 milyon 335 bin metreküp olan 4 barajın toplam su miktarı, bu ay 213 milyon 190 bin metreküpe geriledi.

Öte yandan bölgedeki yetkililer çiftçileri ve vatandaşları bilinçli su kullanımında uyarırken 14 barajdan en çok Kayalıköy barajında düşüş yandığı gözlemlendi.

Kırklareli'nden İstanbul'un içme suyunu karşılayan Kazandere ve Papuçdere barajlarında da geçtiğimiz aylara göre düşüş yaşanıyor.

Kaynak: İHA

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da ki barajlarda düşüş yaşanıyor - Son Dakika

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