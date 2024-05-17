Trakya'da ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Toplamda 31 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Trakya'da ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Toplamda 31 Şüpheli Gözaltına Alındı

Trakya\'da ve Tekirdağ\'da Uyuşturucu Operasyonları: Toplamda 31 Şüpheli Gözaltına Alındı

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde 7 kişiyi durdurarak 34 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Tekirdağ'da ise Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı ve 36 gram metamfetamin, 77 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 20 tabanca fişeği ve 10 bin 600 lira ele geçirildi. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de 2 şüpheli gözaltına alındı ve evlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde bulundu. Toplamda 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

17.05.2024 12:10
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Trakya'da uyuşturucu operasyonlarında 19 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerde durumundan şüphelendiği 7 kişiyi durdurdu. Şüphelilerin üst aramalarında 34 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tekirdağ'da ise uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Süleymanpaşa, Çorlu ve Kapaklı ilçelerindeki operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 36 gram metamfetamin, 77 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 20 tabanca fişeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 10 bin 600 lira ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde de düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Edirne Emniyet Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Lüleburgaz, Kırklareli, Operasyon, Tekirdağ, Kapaklı, Çorlu, Keşan, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trakya'da ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Toplamda 31 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trakya'da ve Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonları: Toplamda 31 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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